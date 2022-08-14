國民黨17日將舉行中常會，擬提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕爭取連任。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，如果是正式提名要恭喜侯友宜，他承諾參選2022新北市長，契約是四年一任，希望他不要中途落跑，市民希望政治人物能夠面對民意，不要迴避。

另外，侯友宜昨日發文指出，近期邀請美國在台協會(AIT)處長孫曉雅參與瑞芳礦山藝術季「鎏金時尚夜」，希望國際看見台灣軟實力，外界質疑是在回擊林佳龍質疑新北市不夠國際。對此，林佳龍強調「這是個人層次，希望以城市來推動台灣外交」。

林佳龍說，他鼓勵城市外交走出去，建立姐妹城市，新北市相對其他直轄市還有很多進步空間，新北市是台灣最大城市，與駐台代表常見面是很正常的事，辦理觀光旅遊活動是大家喜愛的，他擔任交通部長時，曾與侯友宜合作推動北海岸，十三層遺址、水金九的觀光，侯友宜能夠邀集駐台代表參加，這是很好宣傳，更重要的是吸引國際觀光客來新北。