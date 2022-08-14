棋牌競技館「掛羊頭賣狗肉」，以美女荷官當作噱頭，透過網路社群軟體宣傳，涉嫌開設德州撲克賭局。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市三峽區民生街上某棋牌競技館「掛羊頭賣狗肉」，以美女荷官當作噱頭，透過網路社群軟體宣傳，涉嫌開設德州撲克賭局，藉此牟利，警方循線調查，12日晚間出擊逮人，查獲7名工作人員、4名賭客，以及賭資1萬8300元，全案依違反賭博罪嫌移送法辦。

三峽警方近日接獲情資後，組成專案小組展開調查，並派員警偽裝成賭客混入賭局，發現賭客要參與賭局得先交2300元，其中300元為抽頭金，可換面額2萬元之籌碼，再由賭客相互對賭，每次賭局約為1.5小時，結束後由工作人員清點賭客剩餘籌碼，再以比率10比1的方式，將籌碼換為現金，再裝入紅包袋交予賭客，藉此經營牟利。

確認棋牌館犯罪事證後，警方12日晚間11時50分持搜索票前往搜索，當場查獲11人，包含黃姓負責人、會計何女、荷官林女、胡女，以及梁男、陳女及林女等3名工作人員和4名賭客，並查扣抽頭金3萬5800元、賭資1萬8300元、荷官小費2100元、撲克牌2付、切牌卡2張、計時器1個、莊家牌1個、籌碼1批、3樓監視器4支以及籌碼盒2個。

警詢後將7名工作人員，依違反意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌，移送新北地檢署偵辦，另外4名賭客則經請示檢察官准予不予解送，依違反賭博罪嫌函送法辦。

至於該棋牌競技館以合法申請商業登記，實際卻從事與營業項目不符之賭博財物行為，則由警方報請市政府稽查，最重可勒令歇業。