新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，近日因亮麗外型引起討論。（翻攝臉書）

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，近日因亮麗外型引起關注，不過有網友在PTT表特板分享另一名正妹候選人林京玲，「挑戰今年最正候選人，我只推薦這位！」

年僅23歲的陳紫渝，雙親均有參選經驗，父親陳昱庭更是現任永和區協和里里長，近日因亮麗外型突然爆紅，她坦承有些不知所措，可是有機會讓更多人了解自己也相當開心，並喊出「紫想渝你，翻轉新永福」的口號，後續也會提出相關政見內容，希望里民能給予機會。

不讓陳紫渝專美於前，有鄉民在PTT表特板，分享台中市中西區無黨籍議員候選人、有「最美里長」之稱的林京玲，表示要推薦她挑戰今年最正候選人，更大讚林連名字都相當仙氣。

林京玲現為台中市西區公民里長，她是在2014年、24歲時當選，成為當時中市最年輕里長，由於里內有不少銀髮族，許多長輩都把她當成孫女一樣，有困難都會尋求其協助。

其實林京玲過去就因為出色的外型數次引起話題，如2020年一張戴著國慶口罩的照片，引起粉絲高喊「20萬收（口罩）」；今年過年時，也因為《華燈初上》爆紅，而貼出穿著旗袍的美照向粉絲拜年，再度掀起討論。