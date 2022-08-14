台中市和平地區的甜柿「早秋」近來開始採收且上市，品種高貴好吃；和平區農會表示，和平區甜柿主要有4大品種，分別為早秋、花御所、次郎及富有，「早秋」品種主要集中在摩天嶺、上谷關及白毛台附近，近來農民忙著採收，直呼今年的甜柿特別好吃，梨山地區的甜柿則11月左右才能採收。

農民指出，台中市和平地區的「早秋」甜柿，8月上旬成熟，果實大產量多，汁多甜度佳，且耐貯運；果農黃曉橙指出，今年受梅雨影響，甜柿落果嚴重，減少約3至4成，價格相對略為上揚。

果農黃曉橙表示，今年受6月梅雨影響，甜柿的落果嚴重，去年甜柿產量就不高，今年更減少3至4成左右，但價格也相對略為上揚，以其種植的「早秋」甜柿為例，因為小農友善種植，目前小賣每台斤售價約100元，去年90元漲約10元。

農業局指出，台中市甜柿栽培面積約2300公頃，和平、東勢及新社等為主要產區，尤以和平區的摩天嶺及梨山的甜柿最多。其中，摩天嶺地區1985年由台灣省農業試驗所自日本引進甜柿試種成功，是台灣最早種植甜柿的地區，海拔高度800至1200公尺，無論品質、甜度、脆度及色澤新鮮度，品質優異已不遜於日本原產地。

據了解，梨山因海拔高、溫差大、年均溫低，而且梨山大多是陡峭的山坡地，栽種種出來的柿子顏色紅潤，果實飽滿，吃起來鮮脆爽口上谷關地區海拔約1100到1200公尺，是八仙山水源頭，因日夜溫差大，生產的甜柿也相當可口。