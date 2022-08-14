為了淨化治安，蘆洲警方昨晚也針對特定場所進行擴大臨檢勤務。（警方提供）

暑假過了一半，為了淨化青少年成長環境，避免身心受到不良影響，新北市蘆洲警分局昨（13）日晚間規劃「擴大臨檢」威力大掃蕩勤務，針對轄區好樂迪KTV、網咖、青少年易聚集場所、易涉足或為該場所雇傭之棋牌社、麻將協會等名義之博奕協會等治安要點列為檢查重點，希能有效淨化轄區治安環境。昨夜順利查獲公共危險1人、毒品通緝犯1人、二級毐品1人。

除了針對特定場所進行擴大臨檢外，蘆洲警方也對轄區接壤三重、淡水、新莊等重要聯外道路，規劃執行區域聯防擴大路檢，以對外封鎖、對内掃蕩勤務方式，有效遏止街頭暴力滋事，淨化轄區治安。

蘆洲分局長張國哲表示，為有效淨化暑期青少年成長環境，持續檢肅幫派犯罪及掃蕩以合法掩護非法之棋牌社及麻將協會，強勢剷除不法，除不定時加強臨檢轄內特定營業場所及幫派組合活動處所外，亦運用第三方警政，斷其金流，徹底清除治安污染源，以穩定選前治安，並保障民眾安全。