洛杉磯道奇14日演出盛大煙火秀，對上美聯中區的肉腳皇家隊，道奇首局就打下5分，全場16支安打，包括6發全壘打，最後13比3打爆皇家。道奇寫下一波12連勝，戰績79勝33負傲視全聯盟，

皇家先發投手凱勒（Brad Keller）開場就遭到貝茲（Mookie Betts）首打席全壘打，連續保送弄到滿壘之後，又被連續3支一壘打攻下3分，自己暴投又多丟1分，最後是貝林傑（Cody Bellinger）雙殺打才終於讓凱勒撐完首局。

道奇捕手威爾史密斯（Will Smith）第2局轟出兩分炮，接著就像轉開水龍頭，勒克斯（Gavin Lux）第3局轟了陽春炮，孟西（Max Muncy）第4局兩分炮，打完前4局雙方已來到10比2的差距。凱勒3局被打8分。

皇家至此打算放棄比賽，換上敗戰處理投手米爾斯（Wyatt Mills），最後半局再由內野手羅培茲（Nicky Lopez）登板收尾。羅培茲有稍微練過，他的滑球可達時速70英里（112.7公里），但畢竟沒有專業投手的四縫線速球，又挨了賈羅（Joey Gallo）、貝林傑「背靠背」全壘打。

此戰6轟是道奇本季最多，只差1轟就能追平60多年來的隊史紀錄。7月底的4連戰擊退洛磯以來，道奇打出「西霸天」氣勢，相繼橫掃國西同區的巨人（4連戰）、教士（3連戰），中間還有2場橫掃雙城，這次的皇家3連戰還剩最後一場，也是道奇率先達陣80勝的機會。