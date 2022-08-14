宜蘭縣警察局局長林新晃13日晚間8至12時至礁溪分局主持勤教後，帶隊前往該轄區德州撲克賭場等不當場所臨檢。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局局長林新晃於臨檢現場詢問客群屬性及背景，並向業者宣導不可有賭博、吸毒、聚眾鬥毆及未滿18歲少年進入逗留等情事。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為防止青少年於暑假期間涉足不當場所，宜蘭縣警察局13日晚間8至12時執行全國同步擴大臨檢專案勤務，由局長林新晃親自至礁溪分局主持勤教，並帶隊前往該轄區德州撲克賭場等不當場所臨檢；自7月1日執行青春專案迄今，查獲販賣毒品案43件、施用毒品案54件等，與去年同期相比，績效顯著提升。

宜警鑑於暑假期間青少年因無課業壓力、空暇時間多，易涉足德州撲克店、博弈主題餐廳等不當場所，為預防青少年偏差行為及被害，遂全國同步執行臨檢稽查勤務，總計動員190名警力，掃蕩臨檢縣內疑有德州撲克賭場、電子遊藝場、KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集滋事的場所。

林新晃13日晚間8至12時至礁溪分局主持勤教後，帶隊前往該轄區德州撲克賭場等不當場所臨檢，於臨檢現場詢問客群屬性及背景，並向業者宣導不可有賭博、吸毒、聚眾鬥毆及未滿18歲少年進入逗留等情事。

宜警自7月1日執行青春專案迄今，已查獲販賣毒品案43件43人、施用毒品案54件54人、違反兒少性剝削條例案6件6人、參與詐欺集團8件21人、擔任車手案5件9人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案1件4人、勸導少年偏差行為34人，與去年同期相比，績效顯著提升。

林新晃表示，暑假期間青少年在外活動頻率升高，易涉足不良場所或成為犯罪被害人，將持續加強勸導少年偏差行為、積極檢肅少年毒品、網路犯罪、賭博、詐欺及查察兒少性剝削等，並透過網路或辦理實體犯罪預防宣導活動，強化青少年法治觀念及提升自我保護意識，以維護青少年安全的成長環境。

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