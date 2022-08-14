「光織影舞」用1520個太陽能燈具做燈光設計，見證人數燈具。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「光織影舞」用1520個太陽能燈具做燈光設計，市府團隊與見證人盼挑戰金氏紀錄成功。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

榮獲雙料國際設計獎的嘉義市「光織影舞」光影藝術展，今年8月20日至9月11日將在北香湖公園展出，有8大展區，最受矚目的《新月漫遊》作品將讓遊客走入湖中欣賞地表最大蛋黃酥，還用1520個太陽能燈具做燈光設計，申請挑戰「世界最大規模的太陽能燈展示」金氏世界紀錄官方認證。

市長黃敏惠表示，2020年首次舉辦「光織影舞」即榮獲2020美國紐約設計獎及2021美國MUSE國際設計獎的雙項國際設計大項，已是嘉義市代表性的觀光品牌，《新月漫遊》是今年新作品，流光新月造型搭配月球飄浮在北香湖中，還用了1520顆太陽能燈做設計，「＋1520」諧音「嘉義我愛你」，打造全台中秋節最有意象的景點，也展現嘉義市推動永續綠能的心意。

市府觀光新聞處長張婉芬說，因應防疫，這次挑戰「金氏世界紀錄」採線上視訊見證，委由觀新處觀光工程科長林靖淳、嘉義市觀光導覽志工團長武中嶺、嘉義市商圈文化促進協會副理事長林佳慧及北香湖公園在地居民彭嘉盈等4位見證人見證。

7月29日晚上7時30分4位見證人不間斷視訊錄影，一次清點1520顆太陽能燈具，由英國倫敦官方指派1名認證官全程監督，8時32分完成清點，經認證官確認無誤，已送交英國倫敦官方審核，預計8月20日活動開幕前公布結果。

林佳慧說，這項「世界紀錄」乘載著嘉義市民祝福的心，每1顆太陽能燈都代表溫暖，清點過程相當戒慎恐懼，很開心能順利完成見證，也非常感謝市府團隊將在地推向國際，把嘉義市帶向全世界。

林靖淳說，全程1小時5分鐘，1次清點完1520顆燈真的很不容易，到後來眼睛幾乎都看不太清楚了，但想著這1520顆燈代表「嘉義我愛你」，就覺得很感動。

武中嶺、彭嘉盈認為能參與見證，很榮幸，1個燈象徵1個希望、1個成果，期待能挑戰成功，創造「屬於嘉義市的世界之最」。