民進黨新北市長參選人林佳龍拋出新政見，他表示，新北市是台灣最大的直轄市，應該增加場館、人才預算，他上任後會推動國民運動中心倍增計畫，並成立運動局整合各項資源，辦理國際大型運動賽事。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍14日與立委吳琪銘、蘇巧慧等人參與超級盃全國慢速壘球錦標賽，擔任開球嘉賓，並頒發獎座給予球員。林佳龍受訪時也拋出新政見，他表示，新北市是台灣最大的直轄市，應該增加場館、人才預算，他上任後會推動國民運動中心倍增計畫，並成立運動局整合各項資源，辦理國際大型運動賽事。

林佳龍說，他喜歡壘球運動，過去也成立台中龍隊，得過總統盃冠軍，期待未來持續推廣慢壘，並提供河川高灘地當作慢壘運動場地。運動產業發展條例去年修法通過，國家投入大量運動預算，從2016年至今，經費從80億增加至130億元，還不包括國訓中心二三期的百億預算。

林佳龍表示，運動產發條例鼓勵民間支持運動人才培育、運動產業發展，未來他希望成立新北市運動局，推動體育，像是退休後怎麼培育選手做教練、運動防護員，或者到學校社區指導正確運動，另外新北也有很大的河川高灘地，這些都可以好好整理，提出交通、環境、夜間照明等周邊設施改善。