彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯現身關心情況，民眾反應熱。(吳建輝攝)

王惠美說，萬人健檢包括篩檢、轉介治療，呼籲符合資格的民眾都要參加篩檢，健康才是人生最大財富。 (吳建輝攝)

衛生局表示，今年因為疫情每年4月辦理的萬人健檢暫緩，目前台灣疫情趨緩，此時民眾更應該參加篩檢，也請民眾放心，篩檢現場都參照中央疫情流行指揮中心相關指引規劃。 (吳建輝攝)

彰化縣政府衛生局推動萬人健檢已經將近20年，去年因為疫情影響停止辦理，如今疫情趨緩14日恢復首場今年萬人健檢，地點在線西國小，彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯現身關心情況，民眾反應熱絡，王惠美說，萬人健檢包括篩檢、轉介治療，呼籲符合資格的民眾都要參加篩檢，健康才是人生最大財富。

彰化縣萬人健檢分成兩階段，第1階段維篩檢，除了一般成人健檢項目外，還加驗高密度脂蛋白、B肝抗原、C肝抗體、甲型胎兒蛋白、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜篩檢、大腸直腸癌篩檢及胸部Ｘ光檢查等項目，第2階段於第1階段活動結束2周，游專科醫師解說檢查結果及提供衛教、轉介諮詢與乳癌篩檢服務等。

王惠美說，今年萬人健檢包含了癌症篩檢，定期篩檢是防治癌症最有效的方法，今年也規劃「健康振興劵」，設籍在彰化的民眾，只要符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，在今年9月底前到縣內醫療院所、衛生所等完成任1項篩檢，就能獲得百元健康禮券，篩越多送越多，最高可領到5張。

衛生局表示，今年因為疫情每年4月辦理的萬人健檢暫緩，目前台灣疫情趨緩，此時民眾更應該參加篩檢，也請民眾放心，篩檢現場都參照中央疫情流行指揮中心相關指引規劃，也定時實施環境酒精消毒，也提醒參加的民眾要佩戴好口罩。

衛生局也呼籲，民眾應該多加關心自身健康，設籍彰化，年滿30歲以上，子宮頸抹片三年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿四十歲以上符合成人健康檢查資格者或六十五歲以上今年未做成人健康檢查者，都可以向衛生所報名參加，把握縣府提供完整性的健康檢查，掌握健康，掌握人生。