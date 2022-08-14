趙小僑求子路不易，嘗試各種方法拼好孕，7月5日終於迎來「典典寶寶」誕生，她昨（13）日發文稱已滿月的典典寶寶終於回到家，曬出自己劉子銓抱妹露出幸福笑容，趙小僑則環抱著他的照片，隔著屏幕都能感受到洋溢著的幸福滋味。

趙小僑女兒典典寶寶滿月後，2人也從月子中心返家，劉亮佐也曬出阿嬤和孫子的合影，網友留言，「想看哥哥（劉子銓）的反應」，趙小僑隨後曬出劉子銓與妹妹合照，幸福寫下「終於回到家，湊成我的「好」字」，合影中哥哥抱著妹妹並露出燦爛笑容，趙小僑則環抱著劉子銓，這份喜悅吸13萬網友按讚，網友們也送上祝福，「好棒，哥哥超開心的」、「幸福的小僑」、「好棒的畫面」。

劉子銓被網友封為「寵妹魔人」，日前在接受媒體訪問時笑稱自己給妹妹下了18歲戀愛禁令，他還發文表示，逛服裝店時的他狂敗可愛童裝，「我妹妹穿上這些衣服一定很好看，所以就買下去了」，以後會不停為妹妹買童裝，網友紛紛喊，「100分大哥」、「有這樣的哥哥好幸福」。