汐止警方近日獲報，身背4條通緝的謝姓男子（39歲）於汐止區連興街一帶出沒，故前往查訪，沒想到恰巧碰見謝男正在買冰，遂上前盤查，並順利將其控制，還在他身上起出安非他命，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝及毒品防制條例移送偵辦。
據了解，謝男身背4條通緝，分別為台北地院、檢發布之毒品通緝，以及士林地院、檢發布之槍砲、毒品通緝，汐止警分局橫科派出所員警近日獲報他在汐止區連興街一帶出沒，便前往查訪，到場正好見謝嫌在店家購買冰品，隨即上前盤查。
謝男接受盤問時神色緊張，還打算和警方協調稱「有私事尚未處理」，盼自行前往地檢報到，欲藉故離開，但員警有所防備，立即控制住想逃跑的謝男，並通知線上警力支援，謝嫌見無處可逃，只能乖乖就範，警順利逮捕後，也當場從他身上起獲安非他命1小包（毛重0.96公克），詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝及毒品防制條例移送偵辦。
橫科派出所所長程冠綸呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾，如果因司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝對象。
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