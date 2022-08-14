謝男身上掉出毒品（紅框處），當場被警方起獲。（警方提供／李奇叡新北傳真）

汐止警方近日獲報，身背4條通緝的謝姓男子（39歲）於汐止區連興街一帶出沒，故前往查訪，沒想到恰巧碰見謝男正在買冰，遂上前盤查，並順利將其控制，還在他身上起出安非他命，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝及毒品防制條例移送偵辦。

據了解，謝男身背4條通緝，分別為台北地院、檢發布之毒品通緝，以及士林地院、檢發布之槍砲、毒品通緝，汐止警分局橫科派出所員警近日獲報他在汐止區連興街一帶出沒，便前往查訪，到場正好見謝嫌在店家購買冰品，隨即上前盤查。

謝男接受盤問時神色緊張，還打算和警方協調稱「有私事尚未處理」，盼自行前往地檢報到，欲藉故離開，但員警有所防備，立即控制住想逃跑的謝男，並通知線上警力支援，謝嫌見無處可逃，只能乖乖就範，警順利逮捕後，也當場從他身上起獲安非他命1小包（毛重0.96公克），詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝及毒品防制條例移送偵辦。

橫科派出所所長程冠綸呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾，如果因司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝對象。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！