受市場預期伊朗原油供應回升等因素影響，國際油價下跌！中油自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，92無鉛汽油來到每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，受伊朗核子協議可望出現進展與市場預期伊朗原油供應回升等因素影響，導致國際油價下跌。國內油價依公式計算跌幅為0.90％。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.1元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。