台灣人被騙到柬埔寨行騙，甚至爆出當地詐騙集團強摘達不到業績的受害者器官進行買賣，不過並不是只有柬埔寨傳出買賣活體器官，日本媒體也披露一間非政府組織仲介患者到海外進行活體器官移植，換一顆腎的價位約為2000萬日圓（約新台幣449萬元），還要求患者返國後不准對外透露。

日本《讀賣新聞》近期揭露，東京非政府組織「重病患者支持協會」仲介日本患者赴海外進行活體器官移植，協會官網稱，自2003年起將尋求器官移植的患者轉診至中國大陸及其他國家醫院，移植一顆腎臟的費用約為2000萬日元。

自新冠肺炎疫情爆發以來，協會已難以仲介患者前往大陸移植器官，因此找上一名土耳其男子居中協調、合作，並且由該名男子於2021年12月帶領4名男女患者赴中亞國家吉爾吉斯一間醫院進行腎臟移植，患者繳交的費用中約1070萬日元（約新台幣240萬元）為手術費用，1.5萬美元為捐贈者的報酬（約新台幣45萬元）。

4名日本患者中第一位接受手術的是1名關西地區的58歲婦人，捐贈器官的是1名烏克蘭女性，她將報酬拿來支付女兒學費。不過關西婦人在移植手術過後病重，同時執行手術的醫院也傳出另一名以色列人在移植手術後死亡，這些意外導致其餘日本患者的手術取消。

器官移植一般可分為2種形式，包括活體移植，例如接受活人體內2個腎臟中的其中1個，另一種是屍體移植，也就是從遺體中摘取器官，這也包含腦死的患者。

日本的《器官移植法》禁止出售器官，或要求、承諾出售器官，對海外犯罪也有相關規範。事實上世界各國也多禁止販賣器官，主因在於即便捐贈者對報酬感到滿意、不在乎對健康構成的風險，器官販售也多是利用弱勢族群沒有其他選擇賺錢的情形，例如上述急需為孩子繳學費的烏克蘭婦女。

此外，移植手術也多在中亞等發展中國家進行，醫療體系及程序存在許多不確定性，甚至可能雙雙對患者及捐贈者構成生命危險。

《讀賣新聞》也報導，「重病患者支持協會」為患者提供假的腦死證明，以便讓患者順利進行移植手術，同時也叮囑患者在返回日本後不得外洩進行過活體器官移植的事實，因為當這類患者後續前往日本醫院就診時，一旦院方得知患者曾進行過活體器官移植，有較高的機率會被拒收，因為醫院不想捲入刑事案件。