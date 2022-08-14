暑假「毛」起來玩！「2022浪愛發聲-寵物公益市集」今（14）日在新北市淡海新市鎮的海洋都心社區廣場舉辦，現場不但有免費寵物晶片植入、免費狂犬病疫苗施打、基礎健康諮詢與指甲義剪外，還有寵毛生活市集，更有許多等待有緣人領養的流浪動物。

海洋都心社區主任委員盧穎毅表示，基於社會公義的理念，希望透過這場寵物公益活動喚起大眾對流浪動物議題的關注，而現場的「寵毛生活市集」提供生活相關產品販售，當天營收在扣除管銷費用後，將提撥5％至30％捐贈到新北市動物之家照顧毛孩子使用。另外現場規劃愛心領養區，希望幫浪浪找到溫暖的家，實踐「領養代替購買」的精神。

另外對於寵物間康議題，主辦單位也規劃毛孩講座，內容從動物的行動不便、中獸醫入門之食療基本原則到犬隻教育與互動等，提供飼主專業的知識；免費基礎健康營養諮詢，也可以讓飼主更了解毛孩的飲食健康應該怎麼照顧；另外提供限量的免費寵物晶片植入、狂犬病疫苗施打與犬貓指甲義剪，將毛孩最基本的健康管理做好。

在地議員鄭宇恩表示，隨著人口移入、許多家庭都有寵物陪伴，還有開發過程出現的流浪動物的問題，希望能藉著舉辦活動，讓更多人認識毛小孩。除了這次協助社區辦理寵物活動，未來也將搭配濱海路上的遛狗區完工啟用，再繼續推出寵物活動，希望將淡海新市鎮打造成友善動物的環境。