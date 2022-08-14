九合一選戰倒數104天，民進黨新竹市長參選人沈慧虹自投入參選後，每日行程滿檔，交通專業出身的她，在跑行程中見到通道回堵、或是發現行人未注意來車時，總會上前叮嚀，並親自指揮交通，引起不少民眾好奇與熱議，直呼「果然是交通專業！」、「交通魂上身！」

新竹都城隍廟日前舉辦「遶境賑孤」，由於現場人潮眾多，沈慧虹穿著競選背心，頂著大太陽，神情嚴肅地在路旁開始指揮起交通，引起不少民眾圍觀與好奇。

沈慧虹表示，她從大學開始就是念交通運輸管理，後來研究所、普考、高考也都是交通領域，交通不只是她的專業領域，更是她生活中的一部分，因此只要看到跟「交通」有關的事情，她總會下意識停下所有行動，讓交通保持順暢、安全。

一名沈慧虹貼身幕僚指出，交通專業出身的沈慧虹在跑行程時，時常引導汽車倒車、會車，也常常叮嚀行人穿越道路時要走斑馬線，遇到指揮交通的警察更特別上前感謝，交通根本就是沈慧虹生活中的一部分。

沈慧虹表示，她一開始也沒有注意到這個習慣，而是在某一次行程中，看到兩台車會車動彈不得時，直接中斷行程，扮演起指揮交通的角色，由於當時下個行程即將開始，幕僚才緊急上前提醒，她當下才發現自己對於交通有股責任感，並且力行在生活日常的每個時刻。

沈慧虹說，安全是交通最優先的守則，所有的交通設計都必須以安全為原則，再去做進一步的規劃，過去她擔任副市長，重整交通標線、推動人行步道等，讓新竹市交通不僅更安全也更友善，未來她將持續推動新竹輕軌、大車站計畫，讓新竹人更有交通選擇權。