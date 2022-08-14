楊宇騰YU在見面會示範帥氣投球英姿。（AMUSE、泓康天下提供）

見面會共計吸引1200位粉絲到場支持。（AMUSE、泓康天下提供）

「亞洲新男神」楊宇騰YU為了慶祝在日本出道滿周年，無懼米雷颱風來襲與粉絲風雨生信心，完成2天4場見面會的挑戰，共計吸引1200位粉絲到場，不僅有來自日本全國甚至還有台灣粉絲到場，舉著自製的「好好好好好喜歡」的手幅，讓他除了感動還是感動。

由於米雷颱風恰巧在12、13日兩天影響關東地區，楊宇騰YU透露自己其實相當緊張，看到氣象報告顯示周六從中午到下午時間是風雨最強的時刻，除了擔心粉絲安危，以及東京以外的粉絲無法順利抵達，但活動開始後看到有來自他家鄉名古屋、遠從北海道甚至還有台灣的粉絲，坦承沒想到在日本辦見面會能夠有這樣大的迴響。

活動中楊宇騰YU透過對談讓大家更加了解「全方位」的他，對於「不喜歡吃菜」這點，他笑說香菜是無法跨越的一道關卡，甚至連點漢堡都會要求特製把菜拿掉，但自己還是會吃蔥、蘆筍、豆芽菜，還不忘笑著補充：「這樣吃也是長到現在這樣大啊。」

楊宇騰YU除了與主持人的對談，現場還演唱〈水藍色情人〉以及日本正式出道首張單曲〈心鏡〉，其中〈心鏡〉在8月5日推出後，陸續在iTunes Muisc、Recochoku等多個日本指標性數位榜獲得好成績，ORICON公信榜更拿下17名，他在演唱結束後突然有感而發的說：「其實在高中畢業前都不太敢在其他人面前開口唱歌，大家去卡啦OK的時候，自己總是當不拿麥克風的『分母』。」

此外，其實他在高中是棒球校隊的投手兼隊長，所以現場粉絲希望他能示範帥氣的投球英姿，本來工作人員真的有準備棒球，但他擔心會砸到人或破壞舞台器材，最後以空氣投球的方式丟出伸卡球，贏得現場一片熱烈掌聲。