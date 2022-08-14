近日國人赴柬埔寨被騙囚禁已成為政府極為重視問題，警政署全面對4000多名出境留在柬埔寨的國人家屬關懷提問。刑事局國際刑警科科長李泱輯昨日發文表示，這次把國人騙出國當「豬仔」賣的人口販運案，是他從事刑事工作20多年來從未看過的大規模案件，他大致將去柬埔寨的人分成3類，也預期這次的家戶訪查和預防宣導可達3效果。

刑事局國際刑警科科長李泱輯在臉書上貼出一張對話截圖，內容提到「這是什麼意思？要有錢才能求回來嗎？」、「難道政府會幫忙嗎？」、「我希望政府幫幫，能夠救救我們不懂事的孩子」。

李泱輯表示，國際刑警科在海外打詐多年，人口販運案辦了也不少，這次之所以嚴重到進行全國清查，是他刑事工作20多年來從沒有看過施用詐術、把國人騙出國當豬仔賣的人口販運案，規模之大，單一破獲個案就賣了82名國人。

他進一步說明，上個月攔下的6名水電工都是真正在工地做水電，全是被騙去柬埔寨的，呼籲外界停止譴責被害人，因為不是每個被害人都知道要去做詐騙。

李泱輯將去柬埔寨的人大致分成3類，分別為被騙去成為人口販運者、已知將去參與犯罪者，以及赴柬進行正當工作者，他預期這次的家戶訪查和預防宣導可以達到以下3點效果：

第一點為「發現隱性被害人」，因為很多被害人在柬埔寨不敢跟家人求援，因為詐騙集團會對報警的被害人施暴，讓其他被害人不敢對外求援，全台各勤區只需提醒訪查家人，如果發現出國家人釋出危險訊息，再導入現有受理報案流程處理即可。

第二點為「出去做壞事的人」，李解釋，在家戶訪查中可以達成部分威嚇效果，至於是否有可能發現犯罪情報就只能隨緣。

第三點為「訪查到正常生意人」，李泱輯表示，那就謝謝對方在國外替國家打拚，也祝福身體健康、多賺外匯。

貼文一曝光後引起網友熱烈討論，也紛紛表示「欣賞科長勇於拒絕沒意義的要求！也謝謝科長您的努力及用心」、「科長加油！這是場硬戰！辛苦了」、「加油！人口販運零容忍」、「大哥是對的！」。