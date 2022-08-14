新竹縣竹北火車站附近一家旅館驚傳命案！1對菲籍移工情侶13日晚入住旅館後，雙方因感情問題發生爭吵，男方憤而動手掐住女方的脖子，疑失手造成女方斷氣身亡，男方嚇呆坐在女方屍首旁，打119報案救人未果，全案由警方調查處理中。

據了解，菲籍男移工29歲，和同鄉的27歲女移工交往，2人在13日晚上9點多入住竹北火車站附近一家旅館3樓房間，男方有意娶女方，但女方似未有意願，雙方感情出現裂痕。

14日凌晨，2人在房內發生爭吵，男方憤而將女方壓制在床上，雙手用力掐住女方的脖子，疑失手造成女方斷氣身亡。

14日上午6時30分許，男方打119報案請救護車救人，救護人員到場發現，檢查發現仰躺倒在床上的女方已無生命跡象。

竹北分局三民派出所上午7點多獲報旅館發生命案到場處理，菲籍男子似已嚇呆坐在女方屍首旁，坦承犯案。

警方將菲籍男子帶回調查，初步判斷死者是窒息而死，詳細死因及相關細節仍待檢方進一步調查釐清。