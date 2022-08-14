基隆市長參選人謝國樑宣傳18歲公民權修憲複決，在基隆市銘傳路口掛上以粉紅色為底看板，上頭寫著「為下一代找答案」，號召大家站出來，投下同意票。

謝國樑表示，每周都會和基隆在地青年討論議題，在會議上年輕伙伴一致認為，年底18歲公民權複決非常關鍵，雖民法已通過18歲為法定成年，可以結婚、服兵役及納稅，也必須負完全刑責，唯獨投票要等到20歲，不過，鄰近國家如日本、韓國，近年已下修至18歲，是國際趨勢。

謝國樑認為，現今社會結構、資訊傳遞效率，與當年制訂20歲為成年的時空背景大相逕庭，現在的青少年有許多機會接觸、參與公共事務，如果18歲公民權修憲成功，高中教育能導入更多公民意識的教育，培養青年學子足夠素養，民主將邁向更成熟階段。

他提及，今年3月基隆市議會跨黨派議員合作修法《基隆市公民投票自治條例》，將公投年齡下修至18歲，當時與公民團體一起到議場關心此議案，樂見最後順利通過。因此，這次願意率先站出來，透過戶外看板傳達這次公民複決的重要，擔任第一個在基隆掛看板宣導投票的參選人。

最後，謝國樑說，這次18歲公民權修憲案是最接近成功的一次，能走到公民複決這一步非常不容易，但複決要通過標準非常嚴苛，有效同意票必須超過選舉人總額之半數，要超過965萬張同意票才能正式修憲成功，期待不同黨派政治人物能一起宣導這個議題，把公民意識教育的種子傳給下一代。