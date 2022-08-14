台人到柬埔寨遭詐騙引發各界討論，律師林智群分享10幾年前和家人透過旅行社，組團到柬埔寨旅行，感嘆當年的柬埔寨真的很安全，貼文引發網友一致認同，「以前的柬埔寨很單純，現在已經變質了，可惜了」。

林智群昨（13）日於個人臉書粉專指出，10幾年前曾和家人到柬埔寨吳哥窟旅行，成員包括他們一家4人和一對情侶，總共6人就成團出國。林智群說，因為參加的人很少，行程變得很彈性，該去的地方都有去，大家稍微商量一下就可以了。

林智群表示，當時旅行社安排一個導遊、一個司機，導遊是一名華人，同時也是一名教師，是紅色高棉大屠殺的倖存者，旅途中為他們講述許多大屠殺的事，每到一個景點，也會盡力地說明背後的歷史故事。

林智群說，期間他們分別給導遊和司機30元、15元美金的小費，折合台幣為898元、449元，雖然不多，但可以看得出對方很開心，因為那對他們來說是一筆大錢，林智群感嘆，當時的柬埔寨人民雖很窮，但觀光區還滿安全，現在過了10幾年，情況可能不一樣了。

貼文引發網友討論，「幸好我也是在還沒變質的時候去過了」、「我是大約15年前去過，只覺得那是一個想要花錢也沒地方花的地方，當地人很單純，你跟他買東西說不用找零，對方就會很開心」、「我也是去吳哥窟，導遊也是倖存華人老師，老先生很辛苦陪我們走全程，大家也是一直給小費，想到就心酸」、「真的還好10幾年前去過吳哥窟，每座廟宇都令人驚艷，會讓人遙想過去輝煌，現在可惜了」、「我們也是10幾年前去，現在已不敢去了」。