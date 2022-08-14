高庚杓飾演DJ「吳宇森」，是負責竊取情報的關鍵人物。（Netflix提供）

從海報中就可看出演員們的嘻哈穿搭風格。（Netflix提供）

Netflix電影《極速首爾》由影帝劉亞仁領軍，率領「上溪洞至尊隊」成員《請回答1988》高庚杓、《機智牢房生活》李奎炯、《人性課外課》朴柱炫 ，以及以男團Wanna One出道的邕聖祐等人共同主演。以1988年奧運充滿慶典氣氛的首爾爲故事背景，日前主海報、正式預告曝光，眾演員群充滿復古的嘻哈感性造型也相當吸睛。

劉亞仁認為自己飾演的角色「朴東旭」是代表那個時代的年輕人，是個充滿夢想的朋友，夢想參加國際重要賽車比賽「戴通納耐力賽」，對於流行時尚相當敏銳，想要去洛杉磯一圓美國夢，所以電影中的造型才會做這樣的打扮，還透露在拍攝本片之前有特別接受駕駛訓練，苦練之後感受到了與車合為一體的感覺，片中許多帥氣飆車場面也都是自己親自上陣。

高庚杓去年也曾在Netflix影集《D.P：逃兵追緝令》驚喜客串，演出一開始帶領丁海寅的D.P組長讓人印象深刻，被問到這次《極速首爾》的年代背景也是1988年，兩部作品有何不同時，高庚杓笑稱兩個1988年的故事可說是完全不同的世界，這次他飾演的「吳宇森」本身是DJ，但不用像「上溪洞至尊隊」其他成員當車手，而是要藉由潛入影后文素利飾演的掌握政治圈實權「姜會長」身邊擔任DJ，達成以間諜身份竊取情報的目的。

儘管電影裡的高庚杓號稱「感性泉源」，充滿活力與魅力，但近期的他在接受韓媒訪問時，首度談到兩年前原本就在與病魔奮鬥的母親在他當兵時突然過世的事情，他坦言母親的過世對自己和家人的打擊很大，母親對他而言就像是全世界，而這個世界消失了之後，高庚杓一度覺得自己也形同死去，從那之後既使再累也感覺不到累，有感人生短暫一切都是曇花一現。

直到有一次學弟告訴他：「庚杓啊，喝酒是把隔天的幸福借過來先用的，你喝酒的樣子看起來很不好，希望你不要這樣下去。」讓他領悟到其實每天能感受到被賦予的幸福感，應該要好好努力活下去才對，為此下定決心開始戒酒，帶著改變後的人生觀繼續活下去。

他還透露在服役期間與BIGBANG成員太陽、大聲以及Netflix電影《救命卡特》周元、饒舌歌手Beenzino等人結下一輩子的緣分，眾人每天朝夕相處累積深厚感情，退伍至今2年來都有保持聯絡，他笑稱最近大家也有經常見面，而且都是健康的聚會沒有喝酒，彼此開心聊著創作音樂與藝術，關係也變得更親密了。《極速首爾》8月26日下午3點於Netflix上線。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！