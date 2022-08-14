南投縣政府舉辦新住民活動，吸引近50人參加，一起體驗手作藍染生活美學。（南投縣政府提供）

南投縣政府舉辦新住民活動，吸引近50人參加，一起體驗手作藍染生活美學。（南投縣政府提供）

南投縣政府舉辦新住民活動，吸引近50人參加，一起體驗手作藍染生活美學。（南投縣政府提供）

南投縣府民政處結合原住民族行政局部落大學、稅務局、財政處及內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站，14日在台灣工藝文化園區共同辦理「虎哩新美學-當新住民遇見生活工藝」活動，吸引新住民家庭近50人參加，一起體驗手作藍染生活美學，透過活動適應在台生活以及提升認同感及歸屬感。

民政處長吳燕玲表示，縣府精心籌畫在草屯鎮必遊之景點，也是最具生活美學代表之一的草屯鎮台灣工藝文化園區辦理，園區以展示台灣在地工藝為主，各展館提供各種DIY體驗活動，來這裡觀賞藝術品更是一大享受，可以盡覽豐富多元的藝術及體驗，不用出國就能享受高品質的觀展空間，館外亦有草木扶疏的綠地，非常適合親子同遊。

此次選擇美學時尚元素手作藍染方巾，讓新住民體驗藍染樂趣，期盼藉由活動參與後，更能熟悉自己所居住環境的地方特色，進而產生認同感、歸屬感及人親土親熱愛家鄉的情懷。

稅務局、原民局部落大學也在現場進行租稅知識、原民業務宣導，民政處也就新住民配偶生活適應輔導活動等深入介紹，以提升民眾對政策之了解，並強化民眾租稅常識及資源相關連結；財政處則呼籲勿購買來路不明菸酒製品，以免觸法傷身。

移民署南投縣服務站專員陳金妙向新住民宣導為防堵非洲豬瘟疫情，請民眾不要網購，也不要從國外攜帶肉品來台；另因應年底九合一選舉，呼籲民眾拒絕賄選，以免觸法受罰。