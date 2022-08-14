近日不少台人被高薪誘騙到柬埔寨，卻遭毒打、拘禁、性侵、強摘器官等，高雄市左營分局就接獲6件相關報案，年齡最小僅22歲，警方透露6人均平安，但當地收訊不佳，經常出現斷訊。左營警分局今天上午由偵查隊長黃昭偉率領「左營分局宣導團」成員，前往轄內高鐵左營站，趁旅客搭乘高鐵前往桃園機場人潮聚集時，呼籲旅客至海外打工要小心謹慎，避免被騙。

近日頻傳有民眾懷著淘金夢，遠赴柬埔寨工作，卻驚覺是 詐騙，許多受害者被高薪徵才廣告吸引，誤入求職陷阱因而受 困海外，不僅淪為詐騙集團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯等 對待。

左營分局偵查隊長黃昭偉率領「左營分局宣導團」成員，至轄內高鐵左營站，針對搭乘高鐵前往桃園機場的旅客，勸說不少工作是非法團體透過各種形態包裝的「求職詐騙」，利用優渥高薪、免經驗等誘因，讓對海外打工趨之若鶩之民眾降低戒心因而受騙。

左營分局表示，近期接獲不少被害家屬向警察單位報案，稱其子女因旅遊、從事博弈工作而至柬埔寨，起初都還可以聯繫上，但是最近因聯繫頻率降低或無法聯繫上，擔心子女遭受危害，警方調查，這6名年輕男女目前均可聯繫上，研判是當地收訊不佳才會斷訊，6人均平安。

左營分局長陳文耀呼籲，海外高薪徵才，需注意對方是否要求交出護照正本、身分證、手機等不合理的條件，如身邊有親友打算赴國外求職，應查明該公司在當地是否合法登 記、工作內容項目及屬性又是否牽扯違法，也可直接詢問該國的駐外館辦事處人員，如有疑慮應打 165反詐專線詢問。