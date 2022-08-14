造紙大廠正隆(1904)致力發展永續智紙策略，續年初入榜加拿大媒體暨投資研究公司「企業騎士」評鑑「2022全球前200大潔淨企業」後，於首屆亞太永續行動博覽會中再獲「APSAA亞太永續行動獎－銀獎」肯定，成為該獎項唯一獲獎的紙業公司，再獲國際級肯定。

代表授獎的正隆董事長鄭人銘承諾，正隆未來將持續採取創新策略，對內領導公司以科學方法實踐零廢棄及綠色能源治理，對外則確保供應鏈遵循永續發展原則，攜手多方利害關係人併進邁向碳中和。

正隆以零廢棄為願景，成為全台最大規模的回收紙再生廠，正隆每年以高達92.7％的轉換率，協助將島內4成、重達近180萬公噸的回收紙再製為環保產品，提供市場綠色消費品，為台灣每年減碳近1040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量。

正隆2018年開發紙塑分離技術，打造台灣首家紙容器完全再生紙廠。同年啟動「回收供應鏈轉型升級」計畫，至今協助逾144家回收紙供應商轉型升級，由源頭分類減少5成回收紙殘渣及10％再生耗能，並將分離雜質及紙杯塑膠淋膜加值轉化為綠能燃料、環保建材。

正隆表示，目前竹北廠每月廢紙容器核可處理量達2千公噸，去年共再生2.43萬公噸廢紙容器，相當於保留49萬棵樹，為地球減碳14.1萬公噸。待今年底正隆大園廠6.6萬噸再生白漿線正式投產啟用後，將擴大紙容器循環量能達逾6成。

同時，搭配竹北廠今年底啟用的全台最大高效能生質熱電系統，正隆每年擴大應用1.4萬公噸固體回收物衍生燃料（SRF），以低碳循環燃料年產電1.267億度、相當3.52萬戶家庭用電，落實低碳減排，實踐永續共好。

展望後市，正隆透過S.M.A.R.T低碳智紙五大策略，正隆不僅承諾整合產品、能源、水3大資源全循環規模化再生影響力，更將攜手供應鏈夥伴建立永續產業生態，從「近零製紙」走向永續「淨零智紙」。