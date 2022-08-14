台中市環保局建置「空品感測器物聯網」，獲「SDG 11永續城市」亞太永續行動及台灣永續城市雙料金獎。(環保局提供)

為有效監測環境中的汙染源，台中市環保局2017年起在各區布建1411台空品感測器，去年更與產官學等多方合作，導入AI技術、開發環境智慧管理應用平台，藉以推動環境治理。此物聯網繼日前奪下全球智慧50大獎與環保署110年度環境監測及資訊應用考核特優後，近日又獲「SDG 11永續城市」的亞太永續行動及台灣永續城市雙料金獎。

因應人工智慧科技發展快速，台中市環保局去年建置「空氣品質數據中心」物聯網平台，環保局指出，此平台是將空品感測器數據做視覺化、大數據分析，並由專家針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統，當工業區出現非法空汙排放情況，可即時分析汙染熱區及高值時段。

得到分析結果後，系統即會透過手機將資訊傳給稽查人員，可大幅提升工業區汙染溯源精準度，環保局強調，透過此感測分析資料，日前就成功查獲1處工業區內非法排放汙染物的工廠、裁罰100萬元；另位於大肚區的養豬場也因排放粒狀汙染物遭查獲，且感測器後續追蹤可確認其是否有繼續排放汙染物情況。

環保局長陳宏益表示，此平台的建置，是先在各區布建空品感測器，環保局再與產官學界媒合，整合空品感測器元件，並導入物聯網技術與人工智慧管理，可協助跨局處合作執法；藉由台中市首創的「空品數據中心」，結合各區感測器與AI技術的發展，去年共裁罰35件空汙案、罰款逾千萬。