中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新冠肺炎本土新增20,802例，以及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,802例本土病例，為9,572例男性，11,220例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,312例)，臺中市(2,473例)，臺北市(2,432例)，桃園市(2,324例)，高雄市(1,731例)，臺南市(1,394例)，彰化縣(897例)，新竹縣(566例)，雲林縣(541例)，苗栗縣(535例)，新竹市(516例)，宜蘭縣(500例)，屏東縣(474例)，基隆市(396例)，花蓮縣(359例)，南投縣(318例)，嘉義縣(313例)，澎湖縣(208例)，嘉義市(195例)，臺東縣(174例)，金門縣(136例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至8月11日，死亡日期介於6月3日至8月11日。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為167例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(7例)，美國(6例)，泰國及越南(各5例)，法國(3例)、印尼及馬來西亞(各2例)，英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、孟加拉國、菲律賓及德國(各1例)移入，另253例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,414,675例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,519,596例排除)，其中4,888,840例確診，分別為23,316例境外移入，4,865,470例本土病例。