竹北市十興國小老師邱曉詩擅長公共藝術和主題跨課程設計，將「愛講話」進化為善於溝通，教孩子怎麼創造美，運用美去幫助他人，讓傳道、授業、解惑及同儕合作時如魚得水，榮獲111年師鐸獎的肯定。

縣長楊文科稱許邱曉詩的美學專業，對教育有熱誠，對學生有愛和耐心，獲得師鐸獎的殊榮是實至名歸，也是竹縣教育工作者學習的榜樣。

「喜歡做的事情變成志業，覺得很幸福！」邱曉詩感謝台北教育大學藝術教育系，讓她成為美麗的種子，帶著美的能力茁壯，也感謝學生、子女，讓她知道愛是怎麼一回事，期望在教育路上持續種下愛的種子，拔草澆水、翻土施肥，滿園花開。

十興國小在2007年新建招生，邱曉詩用貝多芬歡樂頌的譜，一人一隻魚洄游返家的意象，設計了環校步道馬賽克創作，由學生、老師、家長集體參與，利用課程紀錄校園。

另外，設計「童年.長河.印」課程，在美術課請學生查自己名字的原意，理解父母取名的期望，並設計篆刻姓名印章，經過陶雕及燒窯，鑲嵌於公共藝術品中。

她並在社會課設計「我的未來履歷」，帶領六年級學生藉由公民服務精神，探索自己，這堂課也成為校定課程。

在參與教育部數位深耘計畫「玩出大未來-玩具自造」時，她讓高年級同學為低年級設計玩具，結合資訊、自然、數學、美學，展現大帶小的公民服務精神，還致力廣達游於藝導覽小尖兵組訓10餘年，提升學生視野與素養。

任教23年的邱曉詩，擔任十興國小的創校教師迄今，並擔任台中美術館行動美術館及台北市立美術館兒童創作工作的專聘教師。曾獲全國藝術教育教學設計徵選特優、創新優良教案生活領域第一名、縣長盃資訊數位繪本社會組第一名、連3年獲教育部教學卓越獎。