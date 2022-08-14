單登，請確實評估實力！一名蔡姓登山客與曾姓友人單攻北大武山，回程途中因體力不濟且擔心迷途，打電話向消防局求援，檜谷山莊莊主吳德發質疑，沒受傷且走在步道上，為何要出動救援人力？消防局則決定，將依違反登山自治條例開罰。

因疫情加上山林開放政策，使得不少民眾走入自然，但也產生不少亂象。吳德發透過臉書談到，一名曾姓男子有意單登北大武山，因此商請自稱登頂多次的蔡男同行，但過程中發現蔡男腳程較慢，曾於是自行登頂、下山，卻在下午接到對方電話，表示在7.4K、南北大武山叉路口，疑似迷路，隨即通報消防局請求救援。

吳德發透過電話連繫上蔡男，對方表示，這條路看來陌生，不敢再走下去、怕迷路，吳打趣比喻，自己請出梁靜茹的「勇氣」，仍不敵翁立友的「堅持」，對方堅持原地待援，於是便整裝上去尋人。

當吳走至5.3Ｋ，便遇到往下走的曾男，曾說，蔡男真的走太慢，曾經嘗試等他，不過實在等不下去，就自己先下來。沒想到才剛接觸蔡男，曾男又來電說自己也迷路，就這樣在接其中一人下山同時，又透過視訊報路，深夜11時許，才將2人平安帶至檜谷山莊，14日上午由消防隊員將人帶往登山口。

吳德發無奈表示，這2人已經超乎自己理解能力，為何棄隊友不顧？為何在步道上不敢走？最後他呼籲，單登請確實評估自己實力。

屏縣消防局證實，2人違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第六條第二項規定，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，將開罰新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。