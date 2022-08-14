縣府與五峰鄉公所協力改善原鄉交通，積極向原民會爭取「原住民族部落特色道路改善計畫」經費，隘蘭聯絡道路、上比來聯絡道路和桃山村下杉本道路3件道路改善工喜，獲核定總經費4648萬元，預計最快明年年初陸續完工。

縣長楊文科感謝原民會支持，縣府與鄉公所持續攜手改善原鄉道路，指這次工程皆在五峰鄉境，中央補助3951萬餘元，縣府配合488萬餘元，公所配合209萬餘元，盼持續提升原鄉救護道路品質，串聯原鄉特色產業，促進經濟發展。

五峰鄉公所指出，本次獲核定的3案道路改善路段，屬當地族人生活及農產品運輸要道，工程改善後將大幅提升用路品質，讓族人及遊客行車更加安全。

隘蘭聯絡道路銜接上大隘部落與觀光景點，包括五指山、賽夏族矮靈祭祭場及民宿露營區，以1672萬經費改善3.3公里，包括AC路面及擋土牆、護欄、路基、增加反光鏡及標線等措施，維護原民及遊客的安全。

銜接尖石鄉的上比來聯絡道路，以1661萬餘元改善長度2.57公里，工程項目包括AC路面及擋土牆、護欄、側溝、增加反光鏡及標線等安全措施，讓尖石鄉與五峰鄉往來交通更安全。

桃山村下杉本道路是泰雅族人生活要道，也是通往霞喀羅國家步道的支線之一，將以1315萬元改善RC路面及擋土牆、護欄、側溝、增加反光鏡等安全措施，改善1.53公里順利連結清泉、松本及石鹿部落，讓高麗菜、番茄及香菇等經濟作物運輸更暢通。