網傳陳時中「罵里長無腦」 內湖里長哽咽嗆：你是腦水腫

民進黨台北市長參選人陳時中昨稱批評政策要有腦筋，遭外界解讀是在嗆內湖在地里長。陳時中競辦總幹事吳思瑤表示，陳時中沒有嗆里長，蔣萬安與里長合體，不只操作假消息，還打悲情牌，這種「一條龍式的抹黑戰術」斧鑿斑斑。

吳思瑤指出，蔣萬安昨天「上網預約公車」政策惹議，急切想轉移焦點，就使出「阿中嗆里長」這種移花接木的卑劣手段？她昨天全程陪同陳時中參加工程界後援會大會，在大會上陳的致詞從未提及「里長」，更沒說到「里長沒腦袋」，至於提到勝選，是指「感謝在場1500位工程專業界站出來，相信我們能夠勝選！」

吳思瑤炮轟今天蔣萬安抹黑變本加厲，再批評陳時中「好大的官威」，大家有沒有似曾相識？陳時中到萬華龍山寺參拜那天，陳抗者陳國榮遭市警局同仁驅離現場，國民黨一連炮轟了幾天，狂罵「陳時中好大官威，授意競總人員將抗議萬華破口的人民被扛走」。

吳思瑤說，結果呢？陳國榮不是萬華居民，也不是抗議疫情，驅離他的更不是阿中團隊而是依法執行的警察，事後蔣萬安還說明自己也曾經受理過陳國榮的投資失利案。

吳思瑤批評，蔣萬安「好大的官威爛劇本」最後變成天大的烏龍謊言，國民黨還要再上演一次？一再拿汙衊衊當梗？把抹黑當有趣？

吳思瑤強調，大家觀察陳時中多年，陳時中的高EQ高涵養是出了名的，鮮少看見他動怒，他更不會情緒性的言論去針對任何人，端出內湖交通改善政策，他在公布政策記者會上就清楚說明「提出政策就是歡迎社會各界的討論」，里長或任何人願意對政策提出看法，陳時中團隊歡迎都來不及了，何來傲慢回嗆？

吳思瑤也質疑，蔣萬安當天臨時增加的公開行程，要去拜訪這位被國民黨操作為被嗆的里長，整部抹黑戲碼，最終橋段的安排要上演了，利用里長作為個人選舉的工具，赤裸裸呈現在大家面前，這種利用他人來打烏賊戰的戲碼，對誠心誠意與人民溝通政策的陳時中來說，還真的「演」不出來！更不屑與之共演！

吳思瑤質疑，蔣萬安與里長合體，不只操作假消息，還打悲情牌，這種「一條龍式的抹黑戰術」斧鑿斑斑，消費了里長，也利用了里長，令人遺憾。

吳思瑤強調，陳時中沒有嗆里長，以情緒性言論嗆他人也從來不是陳時中的風格，過去沒有、現在沒有、未來更不會有。

吳思瑤說，蔣萬安迄今沒有負責任針對內湖交通提出具體改善方案，今天更是躲在里長的身後，大打烏賊戰。請蔣萬安不要迴避，端出政策來回應民意，才是正辦。