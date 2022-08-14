桃園宮廟永安漁港辦普渡法會送煞3人溺水不治。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園宮廟永安漁港辦普渡法會送煞3人溺水不治，現場仍遺留王船祭品。(呂筱蟬攝)

桃園市新屋區一間宮廟，13日晚間在永安漁港海邊舉辦普渡送煞法會，一行19人頭戴頭燈、手舉火把在海邊舉辦法會，未料在儀式過程中，需將王船送入大海中，因適逢滿潮捲起大浪，有人大喊「有人不見了」，大部分人自行游上岸後，最後卻有3人被救起送醫不治，而現場岸邊還留有來不及推出海的王船，讓人不勝唏噓。

該宮廟由魏男擔任宮主，其3名兒子擔任副宮主，據現場目擊者指出，他們是一群信眾8月11日參加大園仁壽宮的放水燈儀式，之後討論過後也決定要辦一場普渡法會，於是在13日晚間11點在宮廟集合後，再分別開車前往海邊舉辦普渡送煞。

而現場參與者共19人，其中12人是男性、7人是女性，包含3位副宮主都有到場。他們準備了4艘紙紮王船等祭品放在岸上，儀式開始後，其中11位男生準備將第一艘王船推入大海，因為現場昏暗，又適逢大潮當下捲起一個大浪，其中就有人大喊「有人不見了」，大部分的人自行游上岸後，經過清點發現仍有4人失蹤，眾人開始搜尋，先是發現27歲陳男、46歲詹男將人拉上岸，消防人員及海巡人員到場後，再將30歲呂姓、15歲紀姓男子救上岸，其中3人送醫宣告不治，昏迷的詹姓男子仍在加護病房觀察中，其中15歲紀男是唯一的未成年者。

據了解，該間宮廟原位在高雄市，但遭遇遷村，去年先將神明請至桃園區民宅，待今年5月新屋區廟宇落成，才將神明移至新廟，13日晚間是遷址後首次舉辦中元普渡活動，沒想到就發生憾事。