元宇宙浪潮襲捲全球，遠東銀(2845)數位金融子品牌Bankee社群銀行因應數位創新領先趨勢，宣布推出全台首家元宇宙分行，未來將進行異業結盟，與各類合作夥伴在元宇宙中打造豐富生態系，彼此共享資源、提供更多樣化的數位新體驗，顛覆傳統金融模式框架。

遠東銀因應數位創新領先趨勢，3年前推出全球首家共享經濟銀行「Bankee社群銀行」，以去中心化為核心概念，打破過往客戶與銀行的單向關係，客戶得與Bankee社群銀行雙向互動，客戶除了擁有產品設計權外，更享有長期分潤。

遠東銀表示，Bankee社群銀行創造邊玩邊賺（P2E）的創新金融服務，會員在體驗經營個人分行社群圈時，能結合自身風格與專長分享Bankee活動與產品，並透過Bankee特有社群圈機制獲取分潤，真正體驗到邊玩邊賺的社群變現模式。

Bankee此次推出的元宇宙分行設有接待大廳，協助客戶了解使用方法，並設置無人櫃檯承接各項申辦業務，如申辦數位存款帳戶或信用卡等。同時，亦設立展演廳、品牌室、會議廳及VIP專屬休息室，會員可在元宇宙中體驗建造專屬於自己的特色分行。

遠東銀指出，Bankee元宇宙分行現階段使用及參觀採邀請制，未來將陸續舉辦線上記者會、迎賓活動、會員共創坊及VIP會員專屬講座，並將接續推出Bankee會員專屬NFT，依不同等級可獲取不同優惠存款利率及跨提轉免手續費等優惠。

遠東銀表示，VIP會員能享有元宇宙分行的VIP室使用權及貴賓禮遇。未來也將進行異業結盟，與各類合作夥伴在元宇宙中打造豐富生態系，彼此共享資源並提供客戶更多樣化數位新體驗，顛覆傳統金融模式框架。

除了創新推出元宇宙分行外，遠東銀數位金融事業群今年亦在「Gather Town平台」為員工打造各種不同屬性、功能、私密的線上會議室，將辦公方式虛實整合，混合辦公、線上月會等皆調整為元宇宙方式，將實體世界的互動帶到線上虛擬世界。

遠東銀藉此為員工打造沉浸式體驗極佳的居家辦公環境，同仁對此表示「上班就像是玩遊戲」、「互動性變高，不孤單」、「上班有儀式感，還能隨時找人討論，工作更有效率」等，大大提升團隊向心力與認同感。

在數位發展快速浪潮下，遠東銀Bankee社群銀行將持續提升客戶體驗，並貫徹共享經濟理念，除與Bankee會員「共創、共享、共好」，更全力為員工及客戶優化各項金融商品與服務，繼續照顧員工與客戶，為企業帶來永續經營發展。