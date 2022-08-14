疫情圖示

中央公布新竹縣14日新增566例確定病例，有273名男性、293名女性，12歲以下120位、65歲以上38位，集中在18到64歲青壯年佔6成8。新竹縣目前居家隔離793人，居家照護列管2719人，今年累計確診126859人。

確診者分布地區包含竹北市252例、竹東鎮92例、湖口鄉73例、新豐鄉52例、新埔鎮34例、關西鎮16例、芎林鄉12例、橫山鄉3例、寶山鄉18例、北埔鄉4、峨眉鄉1例、尖石鄉6例、五峰鄉3例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上，為保護孩子的健康，家長務必記得幫小孩至合約醫療院所或疫苗接種站，預約接種疫苗。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033