前新竹市長林智堅退選桃園市長，兩派不同論點的支持者湧進蔡英文總統臉書留言論戰，支持者高喊「民進黨加油」，強調林智堅是黨內人才；反對派則痛批「走了抄襲的，換了個挺抄襲的，死不悔改」，還要求蔡英文應該進一步處理林的指導教授、國安局長陳明通。

儘管民進黨已宣布林智堅為維護自身清白決定退選，改由民進黨立委鄭運鵬出戰桃園市，不同論點的網友卻仍在蔡英文臉書繼續開戰，蔡英文昨晚在臉書提到赴嘉義市力挺黨籍候選人李俊俋的情況，網友對嘉義市的選情的關心程度顯然不如「論文門」，留言絕大多數都是衝著桃園市選情而來。

網友大酸「論文抄襲沒有錯！通令全黨力挺堅，沒有錯！怕一屍多命，大『鵬』斬小『智』更沒有錯！」、「千錯萬錯都是老共軍演的錯！」、「原來民進黨所謂的團結就是團結起來把林智堅換掉」。

對於蔡英文力挺林智堅是清白的，網友也痛批，「既然林智堅是清白的，總統要力挺啊，怎可讓他退選呢？」還反諷「支持蔡總統繼續 挺堅 ，支持鄭運鵬挺抄襲論文，支持林智堅擔任教育部長對抗台大，成立偽論文國」，還有網友要求蔡總統「應該處理國安局長，偷論文，或許不只一件」。

但也有支持者認為林智堅是清白的，認為讓這麼好的人才退選真得很可惜，支持者也高喊「民進黨加油，小英總統加油」，呼籲黨內團結，全力支持鄭運鵬。