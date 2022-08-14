雨都竟陷入缺水困境！根據「台灣水庫即時水情資料」顯示，供應基隆市主要用水的新山水庫蓄水量只剩53%，對此，無黨籍基隆市長參選人黃希賢呼籲自來水公司不要突然無預警停水，並應積極調度基隆用水，為市民備水與儲水。

黃希賢今（14）日於臉書發文提到，「雨都」基隆已連續好幾天沒下雨，位於新北市雙溪上游的「貢寮堰」集水區缺水，導致基隆市信義區與中正區部分地區、共計4000戶以上的居民，飽受停水之苦，昨日還有高地區域發生無預警停水。

而在黃希賢11日率先發聲、點出新山水庫用水剩餘天數問題後，自來水公司已於12日下午設置8處取水站供用戶取用，但他提到，高地區域民宅停水的情況似乎仍未改善，截至今日上午8時，新山水庫有效蓄水量剩53.1％、庫存剩餘天數為30至60天，自來水公司更表示，若再20天沒降雨，將可能實施分區供水。

因此黃希賢呼籲，自來水公司不要再突然無預警停水，要提早提醒，讓市民得以及早準備，且務必持續積極調度、供應用水，並為基市高地居民備水與儲水，協助加壓供水，「別再使基隆市民持續在這樣的停水惡夢！」