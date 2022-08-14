丁寧在《四姊妹》遭愛情詐騙。（故事工廠提供）

范瑞君籲請女性「醒醒好」。（故事工廠提供）

故事工廠療癒劇場《四姊妹》由金鐘獎影后王琄執導，力邀謝汶錡、丁寧、范瑞君、鄭家榆（兩人飾演同一角）與蔡燦得演出4位相愛相殺的姊妹。丁寧飾演的二姊，雖然經商成功，卻慘遇愛情詐騙，將父母留下的遺產800萬元投資遠在異國的男友，男友人間蒸發，讓她人財兩失，又因姊姊罹癌急用錢，掏不出錢的丁寧因此陷入絕境。戲外蔡燦得透露爸媽曾被電話詐騙成功，讓她氣得大發雷霆。

蔡燦得坦言跟鄭家榆都屬於非常實際的個性，絕不可能被騙，「是我一塊錢都不會匯」，但蔡燦得自爆爸媽曾經被電話詐騙，對方佯稱女兒在他們手上，因為女兒借錢不還所以要立刻匯出10萬，「我爸媽真的匯了，我當天知道後立刻大發雷霆，我氣的不是那10萬，我氣的是他們怎麼會相信女兒會去跟人家借高利貸！」當然她理解父母當下也是心急。她自嘲「太金牛了」，但演出《四姊妹》後開始反省，「很有感情的人，特別容易付出，也就特別容易被騙，包括被利用感情來騙錢，因為他們心很柔軟，如果碰到我這種鐵石心腸的人，我會說『我沒錢』。」

現實中的丁寧，對於常見的「借錢詐騙」有不一樣的看法。丁寧提到有時候會在路上遇到借幾百元搭車的人，身邊朋友勸她不要給，但她會心想：「萬一是真的呢？」如果遇到10次有一次是真的，給的錢就能真正幫助到人，萬一錯過需要幫助的人，他們可能會去做不好的選擇，「我們有能力就給，就像玉蘭花就買啊！我們只要可以負擔，被騙又怎麼樣？重點是我們是帶著善意，那個善意的力量就可以在你的生活中不斷傳遞」。

范瑞君意外發現身邊以為是情場老手的好友都有過遭詐騙的類似遭遇，讓她驚呼：「大家請醒醒好！」也怒吼這些詐騙份子：「不要來騙這些面對中年危機的女人！」她感嘆：「這些女人無論是外在或是體力上面，就快要脫離女人的關係了！光是要處理自己的內在就要花好大力氣，且非常脆弱，詐騙份子抓住這個弱點來欺騙，不覺得殘忍嗎？」

鄭家榆則說：「自己有三個星在金牛，如果今天有人跟我吃飯占我便宜，總是要我付比較多，那他就是永遠的拒絕往來戶，我是很大方的，但你不要讓我感覺你在占我便宜，那男人更不可能了，我怎麼可能給男人錢。」

故事工廠療癒劇場《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，温貞菱在該劇飾演謝汶錡的女兒，以晚輩視角看盡阿姨們的辛酸血淚與愛恨情仇。購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。