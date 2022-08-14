炎炎夏日大家嘗試各種方法消暑，擁有豐富攝影經驗的知名女模黃韻霏Anita，擁有一張漂亮的臉蛋，與火辣的身材，個性活潑的她日前於社群平台上，分享一張口含冰塊的美照，吸引萬人按讚，讓粉絲大喊「好消暑！」。

知名外拍模特兒「黃韻霏Anita」擁有精緻臉蛋與甜美笑容，黃韻霏日前在IG上分享了一張口含冰塊的美照，並配文寫到「這張有夠害羞」，只見她妝容精緻，輕啟朱唇，含著一顆冰塊，將視線往下移，還能看見她穿著金屬鍊的繞頸白色比基尼，大片白皙的上圍就一覽無遺，表情撩人，讓人看了血脈噴張。

黃韻霏擁有漂亮臉蛋以及姣好身材。(圖/黃韻霏 臉書)

下面網友紛紛暴動「這樣太危險」、「如果加上眼神，真的會飛上天」、「太犯規了」、「口紅顏色好看」、「夏天配冰塊，冰火五重天」、「好消暑 」，也有許多粉絲刷一排愛心，表達對她的支持。

黃韻霏自出道以來，以認真又敬業的態度，累積許多攝影作品，也有許多主題式作品，如護士服、重機辣妹、中國旗袍等等，目不暇給的照片讓粉絲們大飽眼福。此外，她因174公分的高䠷，身高中逆天長腿就佔了110公分而走紅，IG吸引將近35萬的死忠粉絲追蹤，可見她的人氣持續看漲。