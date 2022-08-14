直播主連千毅用多種模仿台灣街頭叫賣的不同的話術對觀眾進行推銷，甚至對棄標者以潑婦罵街的詛咒進行不帶髒話卻很惡毒的警告，而成為其特色。昨（13）日晚，連千毅發表聲明，指出前連女郎進行性交易已造成公司困擾，被迫發表聲明切割。隨後，前連女郎迅速反擊，放出連千毅「約過夜」截圖，並强調刻意抹黑毀謗一律提告。

倆人在臉書隔空喊話互轟，起因是13日晚連千毅突然發出「重要聲明」，意圖與前連女郎切割，指控她以每次12萬的價格賺「皮肉錢」，已造成公司諸多困擾，表示「本公司將舉報警方一同施與、霹靂手段，絕不寬貸！」並附上了有電匯12萬的存摺照片及聊天截圖。

前連女郎立刻反駁此事，澄清12萬匯款是朋友匯進來要投資的，怒嗆連千毅：「斷章取義你夠了沒，賣淫會用電匯還有朋友的名字？真是笑話你是不是過氣了沒新聞要炒新聞呢？」並反手放出連千毅4月16日的「約Ｘ」截圖，指責連千毅「不要愛不到就要毀了一個人，沒一個做老闆該有的樣子，一直要我飲水思源，什麼樣的人該尊重才是重點吧？」

連千毅13日晚間的直播聊到此事，表示自己4月16號在台中接大甲媽祖,不可能「約Ｘ」，暗示前連女郎P圖被發現，並反咬一口「這麼剛好投資的錢都剛好跟S錢一樣12萬，明天律師會再多提出一條誹謗及偽造文書」。連千毅還放話「明天再來丟一些你更多不為人知的東西！」引出不少網友紛紛在留言區卡位求真相。