民眾黨新竹市長參選人高虹安14日一早到竹蓮市場掃街拜票，周日買菜的婆婆媽媽不少，市場除了新鮮肉品蔬果外，還有不少知名小吃，買菜還可吃飽飽，高虹安沿路和攤商和民眾道早安，炸物攤和青菜攤老闆娘也拿著青蒜、鍋子敲打大喊「凍蒜」，場面熱鬧。

高虹安14日來到有名的竹蓮市場，逐一和攤商們拜票，受到攤商大哥大姐們熱情回應，賣炸物老闆娘高舉著鐵鍋敲打喊凍蒜，菜攤大姐拿一把綁著紅絲帶的青蒜，開心給高虹安祝凍蒜，賣粽子、賣蒜頭的攤商紛紛拿出自家好物，祝她選舉包中當蒜，整個竹蓮市場豐盛食物外，更有著濃濃的人情味。

竹蓮市場大樓是新型市場型態，高虹安誇讚這裡無論生鮮肉品蔬菜都超新鮮，連小吃也都非常有名，市場乾淨又整潔，是全國各地都會來參觀的模範市場。

除了拜票外，高虹安和議員參選人們也聽到攤商們對地方上最直接的反應和建議，做為未來市政政見的參考，並承諾攤商民眾們一定會為打造更好的新竹而努力。