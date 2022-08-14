南投縣14日確診人數為318例，國內公共衛生專家推測，國內BA.5 變異株本土病例有增加趨勢，9月至10月期間恐再引發新一波COVID-19疫情。第4輪家用快篩實名制將15日正式開賣，衛生局長陳南松建議民眾評估家中人數及需求，提早準備防疫物資，以備不時之需。

陳南松表示，COVID-19病毒詭譎多變，民眾仍應加強自主防疫，特別是疫苗接種的部分。中央流行疫情指揮中心多次呼籲儘速施打疫苗，家中成員若有0至19歲幼童及青少年，家長可以趁著暑假期間，讓孩子前往鄰近醫院及診所接種疫苗，提升保護力，降低開學感染COVID-19之風險。

另外，國內公共衛生專家推測，國內現況因BA.5 變異株本土病例有增加趨勢，9月至10月期間，可能再引發新一波COVID-19疫情。第4輪家用快篩實名制將於15日正式開賣，且每次可購買2份(10劑)；第3輪0-6歲學齡前幼兒免費1份(5劑)快篩試劑也同步開放領取。

陳南松建議，民眾可以評估家中成員人數及需求，提早準備防疫物資，如口罩、快篩試劑及生活用品，以備不時之需。

中央流行疫情指揮中心今日公布南投縣確診人數318例，截至8月13日累計確診人數7萬8136例，居家隔離人數984例，今日解除隔離人數386例，居家照護人數2153例。

投縣死亡人數累計為276人；本日新增死亡1人，死亡個案為78歲男性，已接種3劑疫苗，有慢性疾病史(大腸癌等)。昨日中央公布投縣中症計1人，累計中、重度人數計779人，該中症個案接種2劑疫苗，具有潛在疾病史。