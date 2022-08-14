國民黨新竹市長參選人林耕仁今回到家鄉香山區，先到順天宮參拜祈福，再到港南運河風景區「大仁哥親子夏日party」，與家長和孩子一起同樂。針對作家苦苓預測林耕仁將當選新竹市長，林耕仁說，最重要的是持續用符合市民期待的政見，並承諾會作「最照顧市民」的市長。

今天的「大仁哥親子夏日party」吸引許多家長帶著小孩一起同樂，議長許修睿、副議長余邦彥、市議員陳慶齡、鍾淑英、張祖琰、蕭志潔、陳治雄、黃文政、黃美慧、段孝芳、吳青山、陳啓源、議員參選人張文興、吳旭豐、徐美惠皆共襄盛舉。

林耕仁與所有議員和參選人搭上「超仁列車」，每節車廂都代表1項政見，包含市民安心保意外險、續發老人年金、敬老卡2.0擴大使用範圍、打造香山科技廊帶，象徵與議員共同合作，開向「舒適減壓、永續新竹」的城市。

議長許修睿表示，竹科人工作生活壓力大，林耕仁的市政願景就是要從托育、臨托、交通、教育等方面，打造舒適生活的城市環境，這才是符合新竹市民期待的方向。

針對作家苦苓昨預測全台縣市首長當選名單，林耕仁說，個人的看法和預估不予置評，他和團隊仍會兢兢業業持續努力，一切以服務新竹市民為優先。

至於林智堅退選，沈慧虹說會參選到底。林耕仁說，林智堅退選也再度凸顯當初新竹市正副市長雙辭「烙跑二人組」的荒謬，讓竹市成為首個因選舉而沒有正副市長的縣市，如今抄襲的人在桃園已經退選了，而挺抄襲的人還在新竹繼續選，相信新竹市民都會牢牢記住。

據傳下周有人將檢舉國民黨立委鄭正鈐中華大學博士論文抄襲。林耕仁說，這已是舊聞，2年多前鄭正鈐在參選立委選舉時，就已有人去中華大學檢舉，當時中華大學已召開學倫會，經審查也認定鄭正鈐的博士論文沒有抄襲。

林耕仁認為，用這種舊案重提，潑髒水的作法，是試圖轉移林智堅論文抄襲的焦點，並試圖影響中華大學學倫會的審議結果，他相信中華大學的學倫會委員還是會就證據和事實來認定林智堅論文是否抄襲。