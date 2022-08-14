又有烏克蘭船隻載運穀物出港後，總統澤倫斯基表示，在不到兩週的時間，烏國3個港口所出口的穀糧數量，已與整個7月由陸路出口的穀量相同。

路透社報導，土耳其國防部表示，今天又有兩艘載運穀糧的船隻駛離烏克蘭位於黑海的港口，這讓依聯合國居中斡旋達成的協議駛離烏克蘭的船隻總數達到16艘。

據土耳其國防部說法，懸掛巴貝多國旗的Fulmar S號離開切爾諾莫斯克港（Chornomorsk），將1萬2000噸的玉米運往土耳其南部伊斯肯德隆省（Iskenderun）。另艘懸掛馬紹爾群島國旗的Thoe號從同一個港口出發，載運3000噸葵花籽前往土耳其的泰基爾達（Tekirdag）。

聲明表示，今天還有另一艘船從土耳其出發，前往烏克蘭購買穀糧。

烏克蘭基礎設施部今天表示，根據確保船隻安全通過的協議，自8月初以來，已有16艘載有45萬噸農產品的船隻駛離烏克蘭海港。

在可能爆發饑荒的警告聲中，烏克蘭、俄羅斯、土耳其、聯合國7月簽署協議，允許烏克蘭黑海的幾個港口恢復因俄烏戰爭而中斷了5個月的穀物出口作業。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示，在不到兩週的時間，烏國3個港口所出口的穀糧數量，已與整個7月由陸路出口的數量相同。

烏克蘭期盼在不久的將來，藉由海路出口的穀物及其他農產品，能增加到每月300萬噸以上。

烏克蘭和俄羅斯是穀物主要出口國，烏國港口因俄烏戰爭遭封鎖，讓數以千萬計的穀糧無法輸出，掀起世界部分地區糧食嚴重短缺，甚至爆發饑荒的隱憂。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110814