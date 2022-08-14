新竹市14日新增516例確診個案，今年以來累積9萬2799例，居家照護者為3625人，居家隔離為966人。

根據指揮中心表示，目前國內疫情雖然持平穩定，但Omicron變異株BA.5來勢洶洶，且邊境政策逐漸開放，社區感染風險仍存。

市府呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾，應盡速完成建議接種劑次，並持續做好個人防護及配合防疫／檢疫規範，以維護自己與家人安全，疫苗相關預約請詳參各年齡層新冠疫苗合約醫療院所。

市府提醒，新冠確診者應依各廠牌應接種劑次完成COVID-19疫苗接種，自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月後且無急性症狀便可接種疫苗，此外如有工作需求、工作性質或免疫力低下等導致感染風險增加原因或需入境其他國家之疫苗接種紀錄需求，可經醫師評估後，無須間隔3個月即可接種尚未完成之疫苗劑次。

衛生局提醒，新冠疫情變化快速，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，提醒民眾遵守防疫規定，並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。