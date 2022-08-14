正逢農曆7月，除了關心運勢問題，也要注意飲食、運動與健康狀況。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，鬼門關（26日）前12星座的健康小叮嚀，包括白羊座應注意腸胃問題、金牛座小心變胖、天秤座要留意心血管疾病等，提供大家參考。

【白羊座】

鬼門關前白羊要多注意腸胃不適問題。或許你平常飲食、作息都很健康，但常常情緒一上來就發怒、暴飲暴食，導致消化不良或出現胃痛、腹痛等症狀，甚至造成便秘，建議你飲食清淡，吃飯速度也不要太快，若有不適應及早就醫檢查。

【金牛座】

鬼門關前金牛要注意體重默默增加問題。最近你可能因為工作壓力變大，或被許多煩心事糾纏，只能從美食中尋求解脫，加上你又是天生美食家，就更無法忌口，各種美食丶咖啡丶甜點全部吃下肚，或許短時間內並不覺得怎麼樣，但一個月過後你可能會被體重機上的數字嚇一大跳。

【雙子座】

鬼門關前雙子不可太常熬夜，無論身體有多強壯，為了拚工作每天忙得日夜顛倒，長時間下來一樣會精疲力盡，抵抗力也會變差，加上熬夜時容易肚子餓，若填飽肚子後馬上去睡覺，當心會發胖。

【巨蟹座】

鬼門關前巨蟹要特別注意牙齒、骨骼關節等問題，像是蛀牙、牙齦發炎等，也很可能因為上火而嘴巴破洞，且一破洞就很難好；或是骨骼關節莫名發炎酸痛、滑個手機都覺得大拇指無力，甚至走路很容易扭到腳。

【獅子座】

鬼門關前獅子要特別注意皮膚問題。炎炎夏日臉容易出汗、出油，加上現在又是非常時期，外出戴口罩悶著臉頰，更容易冒痘痘，建議你外出回到家一定要先將臉部污垢清潔乾淨，外出時也一定要記得擦防曬。

【處女座】

鬼門關前處女要注意情緒調解問題。你最近經常因為莫名奇妙的小事而感到煩躁，甚至脾氣變差、專注力下降，如果不找出舒壓方法，小心會連生活丶工作丶睡眠品質與人際關係都受到影響。

【天秤座】

鬼門關前天秤要注意心血管疾病問題。就算天氣熱、氣溫高，還是擋不住你想吃燒烤火鍋的高昂興致，但油膩的食物吃太多，恐怕讓你的膽固醇升高，腰間的游泳圈又多一層，建議這個月多吃點深綠色的蔬菜及水果，好好清理一下腸胃。

【天蠍座】

鬼門關前天蠍記得有空多活動筋骨。久坐在辦公桌前，使你的脊椎受到壓迫，每天都覺得腰酸背痛，連臀部也越坐越寬，建議努力辦公之餘，也別忘記抽空起身走動，去茶水間泡杯咖啡，或去其他同事座位小聊幾句皆可。

【射手座】

鬼門關前射手記得不要長時間待在冷氣房裡，因長期吹冷氣可能誘發過敏體質，對血液循環也不好，建議趁工作空檔時起身走動，流一些汗會讓身體代謝更順暢。

【摩羯座】

鬼門關前摩羯要注意流行性疾病。病菌無所不在，因此在還無法控制別人的情況下，就先保護好自己吧！外出戴上口罩避免飛沫、唾液噴濺，加上勤洗手，才能遠離病毒侵襲。

【水瓶座】

鬼門關前水瓶要注意運動傷害。近期的你對自己要求甚高，每天都強迫自己去運動，但記得運動前先暖身，運動訓練也應循序漸進，不要還沒達到目標就先閃到腰、扭到腳，若為了療傷還須休息3個月，就真的是得不償失了。

【雙魚座】

鬼門關前雙魚要注意不可因為貪涼而喝冰水，這樣不僅會造成身體負擔，讓體內代謝功能瞬間失去平衡，還容易引發氣喘，尤其女生朋友喝冰水更會造成婦科不順、經期錯亂等問題，應多加注意。