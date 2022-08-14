擁「最美空姐」稱號林佩瑤，不只有好身材、還有一副好歌喉，近期瘦身有成的她，雖然嬌喊「長輩」也縮水，不過穿起性感服裝依舊魅力十足，林佩瑤就單穿運動內衣逛街，胸前開深V又扭結的設計，讓她傲人上圍快包不住，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林佩瑤昨（13日）在網上辣PO性感穿搭照，她單穿紅色運動內衣搭配極短百褶裙逛街，胸口開深V和抓皺扭結的火辣設計，解放傲人上圍，上露深V、蠻腰，往下看還放送一雙纖細美腿，林佩瑤微微轉身就讓凹凸有致的S曲線全現形，好身材相當吸睛。

林佩瑤辣照全是來自廚師丈夫武俊傑的老公視角，她也不吝嗇曬恩愛說：「主廚更慘還要幫我拍照，不滿意還要無限重拍。只能說，每一張美照的背後，都有一個汗流浹背的男倫（人）～」，吸引網友直呼：「感謝帥主廚讓我們有美瑤的照片可以看」、「每天這麼辣合理嗎」、「太辣了 會噴鼻血」。

空服員出身的林佩瑤以一副好歌喉闖出知名度，加上她擁有不科學的天使臉孔、D級上圍，讓林佩瑤因此擁有「最美空姐」的稱號，而林佩瑤日前才因狠鏟8公斤，連帶美胸跟著縮水，她還因此無奈自嘲：「大家不要再說我奶奶縮水了，瘦了7、8公斤要不縮水真的很難餒！」不過林佩瑤也自信說：「我覺得我現在身材比較漂亮」，雖然上圍縮水，但整體身形比之前好太多。