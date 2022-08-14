資深藝人「趙哥」趙正平個性剛烈耿直，心裡有什麼感受不吐不快，也因此上節目常帶來絕佳「笑果」，趙哥經常在社群分享日常生活及所知所感，私底下其實也很有正義感，日前曾目睹有人在台鐵月台當眾小便，前往關心卻被嗆，沒想到這樣正義的行為，反倒惹得好友梁赫群擔心，直言怕他「想不開」。

趙正平日前po文，透露在台鐵車站目睹一名男性從樓梯大搖大擺走下來，他以為對方快跌倒了，「突然他往牆壁一靠，萬萬沒想到居然做出這種事情！這裡是公共場合，居然⋯」。

原來這名男性竟在月台上當眾掏鳥小便，趙正平基於好奇與正義感，繞過去關切，卻被對方兇狠回嗆：「看X小」，讓趙正平傻眼，一時之間說不出話來，回家發文後越想越氣，不禁怒言：「會不會太瞎？」。

趙正平發文公開此事，還公布了隨地小便當事人的背影照，獲得許多聲援，覺得對方無論行為還是說話都很沒禮貌，這麼沒公德心，應當報警處理，而趙哥的星友梁赫群，看此事卻有著完全不同的角度，擔心地對趙正平提問：「重點是，你坐火車要去哪？」，趙哥一聽這天外飛來一筆的問題，覺得很突然，火氣不禁上來，回嗆：「甘（干）你什麼事？」，沒想到梁赫群回答：「我怕你想不開」，兩人對話超無厘頭又好笑，逗樂一票網友。

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