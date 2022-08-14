為期3天，由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2022 亞太永續行動博覽會」於今日圓滿閉幕，永續發展聯盟主席(A‧SDGs)簡又新表示，透過本次展覽，「永續」的概念已深植民眾，永續若沒有商業模式(Business Model)以及生活型態的改變，就難達2050淨零碳排的目標。

本次博覽會共有5大永續亮點內容，分別為亞太永續行動展、亞太永續行動高峰會、亞太永續行動論壇、亞太暨台灣永續行動獎，以及Road to Net Zero邁向淨零之路倡議行動，本博覽會3天參觀人數約2萬人次，結合跨領域永續行動成果與能量，引起全台各界迴響。

簡又新表示，一開始民眾會覺得「永續」一詞冷門又抽象，但來到現場發現和我們的生活連結是如此的深，而當抽象變成具體行動後，不只企業，民眾也知道如何共同達到2050淨零碳排的目標。

簡又新指出，永續要成功，對企業來說，最重要的是一定要有商業模式(Business Model)，本身要有經濟誘因，這樣才是企業推動的關鍵；對民眾來說，一定要有生活型態的改變，而不僅是口號，否則就會像煙火一樣轉瞬即逝，無法長久。

簡又新說，本次博覽會共集結130個的政府機關、企業、金融、大學、社會企業、NGO、媒體及策略夥伴共襄盛舉，攜手匯集全台永續行動成果，未來台灣永續能源研究基金會將更致力在於永續行動推動的基礎上，持續推動台灣各界在各永續領域間的交流與跨界合作。

友達光電永續發展總部永續長古秀華受訪表示，因應永續發展的目標，產官學、NGO都響應永續的倡議，代表這是全民的運動，過往是從企業到供應鏈，現在更多的是民眾參與其中，然而若要貼近民眾，還是要回到國家政策來推動能源、產業、生活、社會轉型等，當社會知道永續的重要性後，就會走向知識面，再走向實踐。