傳「罵里長無腦」？ 陳時中駁：沒什麼好道歉

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出內湖交通改善政策，內湖區港墘里長魏景城質疑是「爛牛肉」，網傳陳時中嗆里長「無腦」，國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中「好大的官威」。陳時中今下午受訪時表示，參選人製造謠言也不好，他昨天只有談到參選人相關政見，不需要抹黑，強調自己絕對沒有罵里長無腦。

蔣萬安今批評陳時中「好大的官威」並臨時新增行程拜訪魏景城，魏景城反轟陳時中「你罵我無腦，難道你是腦水腫？」對此，陳時中今天出席彭明敏教授百歲紀念禮拜，受訪時批評參選人現在要製造謠言，這樣也不好，他昨在公開場合沒有談論到里長，只有談到參選人相關政見，並沒有責怪任何里長的意思。

陳時中強調，每個地方都有地方里長提出意見，他都相當關心，也都予以討論，參選人之間本來就有政策辯論，大家可以公開進行，不需要用抹黑的形式來做。被問及蔣萬安將里長當選舉工具，陳時中僅說這樣不是很道德。

媒體詢問陳時中是否願意道歉，陳時中說，這沒有什麼好道歉，他也願意跟里長溝通，「因為我並沒有罵他無腦，這要先把事實弄清楚」，但對於里長提供意見、交換意見，他非常樂意，他重申「我絕對沒有罵他無腦這字眼，請大家不要誤會」；至於遭里長批評腦水腫，陳時中簡單回應「我們接受批評」。

另外，對蔣萬安提出的公車預約政策看法，陳時中指出，參選人提出的政策有時不是很明確，很多朋友也稱不是很了解，他也看了一下，確實也不是很了解，就等更清楚再來評斷。