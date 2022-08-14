華江橋為往來雙北的重要橋梁，為提升華江橋往台北方向機車道品質及汽車道排水效能，新北市養工處15日至18日，每日晚間10時至翌日上午5時，進行路面改善工程，屆時將封閉往台北市機車道，汽車道由3個車道縮減為2個車道，機車族則請改由萬板大橋通行。

養工處表示，透過例行性巡查發現，華江橋往台北方向汽車道靠外側車道鋪面老化需更新，汽車道部分洩水坡度不佳有積水現象，易影響行車安全，因此規畫執行鋪面改善工程，完工後車輛行駛將更為安全順暢。

養工處指出，改善工程共3天，15日至18日每天晚間10時至翌日上午5時，施工期間將封閉往台北方向機車道，機車族請提前於雙十路2段、文聖街或文新路右轉，改走萬板路由萬板大橋前往台北市，汽車道則由3個車道縮減為2個車道通行，以便進行洩水坡度改善工程。

養工處提醒，華江橋日間車流量大且交通繁忙，因此選擇夜間封閉施工，若遇雨則順延施作，以保障施工人員及行車安全。施工期間請用路人依照現場導引指示牌面改道通行，並遵守義交人員指揮導引確保行車安全。